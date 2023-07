Bologna | l’ex Sansone | “Vado via a testa alta | ho dato tutto per i colori rossoblù”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di mercoledì 5 luglio 2023) In un campionato di Serie A letteralmente dominato e poi vinto dal Napoli di Luciano Spalletti, una delle squadre più sorprendenti è stato sicuramente ildi Thiago Motta. Arrivato sulla panchina dei Felsinei lo scorso 12 settembre 2022, in sostituzione del compianto Sinisa Mihajlovic, il tecnico argentino si è reso autore di una meravigliosa cavalcata, culminata con un ottimo 9° posto finale in classifica. Un percorso davvero sorprendente quello compiuto dalla compagine, che all’arrivo del tecnico argentino militava nelle zone calde della classifica, con appena sei punti racimolati dopo le prime sei uscite stagionali. Fra i maggiori protagonisti dello splendido campionato disputato dal, non possiamo non ricordare Riccardo Orsolini, autore di ben 11 gol in stagione, e divenuto fin da subito uno dei perni ...