Bollette estive | alcuni trucchi per risparmiare energia e denaro

Impostare la modalità "notte" e usare il timer per limitare il tempo di accensione del condizionatore e non inserire pietanze ancora calde nel frigorifero aiuta a spendere meno

Impostare la modalità "notte" e usare il timer per limitare il tempo di accensione del condizionatore e non inserire pietanze ancora calde nel frigorifero aiuta a spendere meno ...Del resto i rincari su tutto hanno messo davvero in difficoltà le famiglie che cercano sempre più di contenere le spese cresciute a dismisura a causa dell’inflazione. Per questo, il Governo ha deciso ...