Bobby Solo | non solo | nell’estate di Leporano Presentato il cartellone

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Torna, come da tradizione, “Rivivi l’Estate Leporanese” all’insegna di spettacoli, cultura e sport con ospite di questa edizione 2023 il miticoche sarà ail prossimo 3 agosto in concerto gratuito (ore 21, piazza Maria Immacolata). Ma non è tutto perché ad infiammare il pubblico saranno anche i Palasport, tribute band ufficiale dei Pooh (1 agosto, Batteria Cattaneo). E non finisce qui. «È la nostra prima estate da Bandiera Blu- commenta il sindaco di, Vincenzo Damiano- e siamo particolarmente emozionati. L’importante riconoscimento è arrivato a poche settimane dall’avvio della stagione estiva che, anche quest’anno, si preannuncia particolarmente intensa sia in termini di presenze turistiche che di intrattenimento, con ...

DAAL PREMIO SATYRION: ECCO L'ESTATE LEPORANESE Decine di eventi sino a settembre, tutti gratuiti, per residenti e turisti Torna, come da tradizione, "Rivivi l'Estate Leporanese" all'insegna ...... Torna, come da tradizione, 'Rivivi l'Estate Leporanese' all'insegna di spettacoli, cultura e sport con ospite di questa edizione 2023 il miticoche sarà a Leporano il prossimo 3 agosto in ...Notte Bianca Salerno, il programma degli spettacoli: cantanti e comici 8 LUGLIO Mercatello: Dik Dik ,; Pastena: Alessandro Bolide , Pupo , Ciro Giustiniani ; Torrione: Enzo Avitabile , ...

DA BOBBY SOLO AL PREMIO SATYRION: ECCO L’ESTATE ... LSD Magazine

di M.T. Umbria Jazz inizia a colorare le strade di Perugia in attesa dell’arrivo di Bob Dylan, nella prima serata del 7 luglio, la star che corona i 50 anni della manifestazione. Mercoledì mattina, in ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...