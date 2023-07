Blanco fugge dal palco e si mette a correre nel parterre | poi cade con il pubblico che lo insegue | il video dall’Olimpico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Si è tenuto a Roma, ieri 4 luglio, il primo concerto dinegli stadi italiani. Dopo il successo del Blu Celeste Tour, il cantante multiplatino è riuscito ad arrivare all’obiettivo stadi, in questo caso l’Olimpico. Non senza un certo stupore, di cui ha parlato lui stesso durante la serata: “È incredibile“, ha esordito guardando emozionato tutte le persone presenti lì per lui. Poi ha detto: “Mi sono sempre voluto sentire parte di Roma, anche se non sono di qui. Mi rappresentate. Mio padre è di Roma, per me questa città è troppo importante. Vedervi qui a spaccare tutto, mi rende felice. Siete la mia famiglia”. Quindi, ricordando il suo vecchio lavoro, molto diverso da quello di adesso, ha aggiunto: “Io lavoravo in pizzeria.. Però ci ho sempre creduto. Uscite da qui con la consapevolezza che se una cosa la volete, la ottenete. Divertitevi e riflettete. Io non sono un ...