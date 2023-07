Blanco e il “suo” Stadio Olimpico | quando credere in te stesso ti porta lontano

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Loè un confronto imnte e imponente per ogni artista esistente, una di quelle tappe che ti segnerà per sempre e che ti permetterà di realizzare quanto tu sia andatoda casa: attraverso questo rito di passaggio è passato anche. Il giovane bresciano, infatti, ha tenuto, ieri sera 4 luglio 2023, la data capitolina del suo tour estivo.allo: seguaci in bianco sulle note di “Anima Tormentata” Soltanto l’estate scorsa,si era esibito a Roma totalizzando due serate completamente sold out che hanno invaso letteralmente il prato dell’Ippodromo di Capannelle. Questo nuovo traguardo, il raggiungimento del palco dello, ...

... ovvero quella di rispettare il contratto che lo lega ancora per un anno al club, poi si ... 'Diniz continuerà ad allenare ilclub ma guiderà anche la Nazionale, non lo consideriamo un tecnico ......palco alfianco una band incredibile composta dal fedele produttore e polistrumentista Michelangelo, Carmine Landolfi, in arte Bdog, alla batteria ed Emanuele Nazzaro al basso. Scaletta......e la carne dorata Ma io sul beat ci metto il Pepe come Anna Decidi se vuoi continuare in studio oppure in strada approfondimento Drillionaire coinvolge nelBon Ton Lazza, Sfera Ebbasta e...

Roma, Blanco conquista l'Olimpico con il suo show: le immagini - Il ... Il Sole 24 ORE

Durante il concerto allo Stadio Olimpico di Roma il cantante ha raggiunto il suo pubblico, ma qualcosa è andato storto ...Il 4 luglio il debutto è stato intenso, emozionante e folle in perfetto stile Blanchito Bebe Quella del 4 luglio è una data indimenticabile per Riccardo Fabbriconi (vero nome di Blanco ): il primo con ...