Bisogna alzare la guardia sulle ambasciate russe in Italia | dice Pina Picierno

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Le sedi diplomatiche, in particolare l’ambasciata a Roma, sono sospettate di trasferimenti illeciti di denaro in contanti. «I movimenti sospetti sembrano essere utilizzati dalla Russia per interferire nel dibattito politico dei paesi membri,» ha affermato la Vicepresidente del Parlamento europeo. Secondo quanto riportato da un’inchiesta del Corriere della Sera, i movimenti di denaro, il cui scopo è ancora ignoto, sono stati rilevati a partire dalla prima metà del 2022 e ad oggi ammontano a circa un milione di euro. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), l’Unità antiriciclaggio (UIF) e i servizi segretini si sono mobilitati per fare chiarezza sulla questione. La Vicepresidente del Parlamento europeo ha presentato un’interrogazione sul caso al fine di indagare ...

