Bimbo napoletano morì nell’esplosione in una palazzina | chiesta condanna

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl 24 agosto del 2021 un’esplosione dovuta a una fuga di gas in unain strada del Bramafame, alla periferia di Torino, costò la vita a undi quattro anni, Aron Tila, che insieme ai genitori si era trasferito in Piemonte dalla provincia di Napoli da meno di 24 ore. Oggi, in tribunale, il pm Giorgio Nicola ha chiesto unaa 2 anni e 4 mesi per un artigiano, Ernesto Pennesi, 69 anni, che abitava nella stessa via e che secondo le indagini aveva svolto, tempo addietro, dei lavori nell’edificio. L’uomo ha invece respinto ogni coinvolgimento. L’avvocata Esmeralda Elmazi, patrono di parte civile per i genitori di Aron, ha sottolineato che la famiglia non è ancora riuscita a riprendersi dalla tragedia: “Erano giunti a Torino per una vita migliore e hanno trovato dolore e morte”. Aron aveva 4 ...