Bimba scomparsa a Firenze | ecco come i rapitori hanno portato via Kata

Ferita anchedi 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in ...dei ricci nei mari pugliesi e che il loro continuo prelievo potrebbe causare la loroe l'...... in un momento di lancinante dolore, i genitori di Greta Giacalone, lamorta oggi, a Palermo, ... - - > Tanti i messaggi di cordoglio, in queste ore, per la piccola di quattro annicosì ...Oltre a Gentjan Kurti, il padre della, ha ricevuto un avviso di garanzia anche l'altro automobilista coinvolto nell'incidente, un cittadino modenese.E se Kata, la bimba peruviana di cinque anni scomparsa lo scorso 10 giugno, non avesse mai lasciato Firenze Se fosse nascosta in un luogo ...Michela e Alessandro Porto si sono impegnati per mantenere viva la memoria della figlia morta a seguito di una malattia. A Santa Caterina cena e raccolta fondi.