Bimba di tre anni lasciata in auto dai nonni per fare la spesa | denunciati

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Una bambina di poco più di treda sola in un’dai, nel parcheggio di un centro commerciale a Grugliasco. E’ successo ieri sera; dopo una segnalazione sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e 118; il finestrino dell’è stato forzato per estrarre la, che è stata portata in ospedale per accertamenti ma che risulta in buone condizioni di salute. Nel frattempo i, una coppia di pensionati di origine spagnola che si erano allontanati perla, sono tornati, e i carabinieri li hannoa piede libero. Quando verrà dimessa dall’ospedale la bambina verrà riaffidata ai genitori, che si trovavano in vacanza all’estero e che sono stati avvisati e stanno rientrando in ...