Cala il sipario su una delle coppie bi - razziali più note e potenti d'America: l'ex - sindaco di New Yorkdee la moglie Chirlane McCraysi separano. L'annuncio in un' intervista al New York Times ._de__di_separa_da_moglie.png Secondo il quotidiano, i due hanno lasciato ...Tra gli ospiti della Festa del Viaggio 2023 citiamo anche Franco Arminio, Moreno Cedroni,De, Donatella Di Pietrantonio, Umberto Galimberti, Saimir Kristo, Vito Mancuso, Mike Maric, ...Le nuove regole del DEP sono conformi alla Local 38 del 2015 approvata dal Consiglio Comunale e dall'ex sindacode, il finto italoamericano deriso dopo che si è fatto fotografare mentre ...

Bill de Blasio si separa dalla moglie: "Ma siamo ancora innamorati" TGLA7

Former New York City Mayor Bill de Blasio and his wife Chirlane McCray announced they will separate in a New York Times feature on Wednesday. The couple reached their height of New York political fame ...Former New York Mayor Bill de Blasio and his wife, Chirlane McCray, are separating but not divorcing after 29 years of a marriage.