Bill Clinton a Roma | la sua cacio e pepe prima all' assaggiatore personale | perché la sicurezza non è mai troppa Oggi l' udienza dal Papa

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Una toccata e fuga a. Un viaggio non per tutti: 48 ore nella Capitale dagli Stati Uniti . Ma, del resto, con quel nome e quel cognome,(77 anni) non può essere un turista qualunque. ...

Una toccata e fuga a Roma . Un viaggio non per tutti: 48 ore nella Capitale dagli Stati Uniti . Ma, del resto, con quel nome e quel cognome,(77 anni) non può essere un turista qualunque. Ma l'appuntamento è di quelli davvero irrinunciabili: un' udienza privata con Papa Francesco . Ma prima di un incontro così importante, ...

A Roma per una visita dal Papa, Bill Clinton si è concesso una cacio e pepe da Vladimiro, un ristorante in via Veneto. Ecco com'è andata.Ieri sera l'ex presidente Clinton è stato avvistato a gustare la pasta cacio e pepe del ristorante Vladimiro a via Aurora 33 ...