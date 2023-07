Biglietti aerei sempre più cari | Aumenti anomali su alcune rotte

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Le compagnie aeree sono finite nel mirino del Garante per la sorveglianza dei prezzi e hanno dieci giorni di tempo per spiegare le motivazioni alla base dei recenti rindeiregistrato sutratte. Nella giornata di ieri, martedì 4 luglio, è andato in scena l'incontro tra il...

Prezzi dei voli alle stelle, il Garante convoca le compagnie: "Spiegate i rialzi entro 10 giorni"

