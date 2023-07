avanzano al secondo turno Federico, vittorioso per 7 - 6(3) 7 - 5 contro Federico Marchetti, e Stefano Napolitano, che col punteggio di 6 - 2 6 - 4 ha superato Anton Matusevich. I due ...Terminate le qualificazoini, il "Servizi e Seta ITF M25" prende il via a. Nel tabellone principale del torneo presenti come prime teste di serie italiane Stefano Napolitano e Federico, rispettivamente n.388 e n.445 del ranking mondiale. Oggi Napolitano ...avanzano al secondo turno Federico, vittorioso per 7 - 6(3) 7 - 5 contro Federico Marchetti, e Stefano Napolitano, che col punteggio di 6 - 2 6 - 4 ha superato Anton Matusevich. I due ...

Biella: Arnaboldi e Napolitano al secondo turno sport.tiscali.it

A Biella avanzano al secondo turno Federico Arnaboldi, vittorioso per 7-6(3) 7-5 contro Federico Marchetti, e Stefano Napolitano, che col ...Terminate le qualificazoini, il 'Servizi e Seta ITF M25' prende il via a Biella. Nel tabellone principale del torneo presenti come prime teste ...