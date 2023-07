Bianca Berlinguer passa a Rete4 | l’annuncio di Pier Silvio Berlusconi

(Di mercoledì 5 luglio 2023) L'ad Mediaset: "Con lei poi dovrebbe arrivare anche Mauro Corona, che io non vedo l'ora di conoscere" “Dalla prossima stagione arriva suuna nuova giornalista e io sono molto felice del suo arrivo: è”. Lo ha annunciato l’ad di Mfe-Mediasetnel corso della presentazione dei palinsesti tv di Mediaset., ha detto, “è una persona con cui si è instaurato un rapporto vero e di fiducia. Con lei poi dovrebbe arrivare anche Mauro Corona, che io non vedo l’ora di conoscere. Andrà in onda di sera su, presumibilmente al martedì, spostando Mario Giordano al mercoledì, ma è ancora da decidere. E poi ci sarà ...

La vita privata Biancamaria (questo il suo nome completo), ha tre fratelli Maria Stella, Marco e Laura. Quest'ultima è giornalista di TgCom24 nonché moglie di Luca Telese.