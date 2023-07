‘Beyond the Story | il racconto di 10 anni di BTS’ esce il 9 luglio

Leggi su funweek

(Di mercoledì 5 luglio 2023)il 9, in contemporanea mondiale, Beyond the: ildi 10di BTS. Il libro è stato scritto in collaborazione con BIGHIT MUSIC. Per la prima volta dunque i BTS condividono con i loro fan storie che ancora non si conoscono, foto inedite, codici QR dei video e tutte le informazioni sugli album. I BTS hanno fatto il loro ingresso nel mondo musicale il 13 giugno 2013 e hanno quindi celebrato da pochissimo, proprio a giugno di quest’anno, il decimoversario dal loro debutto. Durante questo arco temporale hanno raggiunto la vetta come icone globali e, in questo momento particolarmente significativo, hanno deciso di ripercorrere la loro storia passo dopo passo, nel loro primo libro ufficiale. Beyond the: ildi ...