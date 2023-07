Bettiol | ' Ci provo | sto bene Ma serve anche fortuna'

Alla partenza della quinta tappa del Tour de France il toscano parla delle chance di attaccare e della sua condizioneAlla partenza della quinta tappa del Tour de France il toscano parla delle chance di attaccare e della sua condizione

AL TOUR UNA EF SIA PER CARAPAZ CHE PER LE VITTORIE DI ... TUTTOBICIWEB.it

PAGELLE SECONDA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023 Victor LAFAY, voto 10: che colpaccio per lui e per la Cofidis. Aveva già vinto una tappa al Giro d'Italia, ora arriva anche il super trionfo al Tour de France ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...