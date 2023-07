Berrettini-Sonego oggi | Wimbledon 2023 | orario prosecuzione | punteggio | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 luglio 2023), mercoledì 5 luglio, Matteoe Lorenzotorneranno in campo aper continuare il loro incontro iniziato ieri e interrotto per pia all’inizio del secondo set. Nella sfida valida per il primo turno dello Slam londinese, si ripartirà dallo score di 7-6 (5) in favore del piemontese. Una partita che si presenta equilibrata dal punto di vista delle caratteristiche dei due giocatori, ma che vede favoritodal punto di vista dell’abitudine alle partite.viene da un periodo molto difficile, in cui i continui stop per problemi fisici ne hanno minato lo stato atletico e la fiducia. Vedremo se il romano sarà in grado di ribaltare le situazione e di ritrovare il proprio smalto al cospetto di un giocatore che sa il fatto suo e ha ...