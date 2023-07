Bernardeschi | «Non c’è stata alcuna testata | solo un brutto gesto dovuto alla frustrazione»

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Dopo il clamore mediatico successivosua espulsione per una tead un avversario durante la partita del Toronto con l’Orlando, Federicochiarisce l’accaduto sul suo profilo Twitter.nega di aver dato una teal giocatore avversario ma riconosce che il suo è stato unconseguenteper il fatto che il Toronto stava perdendo. L’ex Juventus si scusa sia con i compagni di squadra che con il club e i tifosi. Queste le sue parole: «Voglio chiarire che non c’ète. È stato undel momento ...

(LaPresse) - Calciomercato.it'Ci tengo a chiarire chec'è stata nessuna testata - il messaggio dell'ex Juventus e Fiorentina sui social - . È stato un brutto gesto dovuto alla ...è un bel periodo per il Toronto e di riflesso le difficoltà coinvolgono anche i protagonisti. I giocatori più attesi degli ultimi mesi, Insigne ( infortunato da poco ) e, stanno ...Follia nella notte americana per Federico. L'italiano, in campo dall'inizio con Toronto nella sfida contro l'Orlando City e ... Sebbene le immaginichiariscano l'intensità del colpo ...Federico Bernardeschi, espulso nell'ultimo match tra Toronto e Orlando City dopo essere stato protagonista di un brutto episodio con Cartagena, si ...Serata da cancellare per Federico Bernardeschi. L'ex Juventus nel corso del match che ha visto il suo Toronto perdere per 4-0 contro Orlando è stato espulso per ...