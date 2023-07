Bernardeschi espulso | l' arbitro non ha dubbi dopo il suo gesto

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Non è un bel periodo per il Toronto e di riflesso le difficoltà coinvolgono anche i protagonisti. I giocatori più attesi degli ultimi mesi, Insigne ( infortunato da poco ) e, stanno ...

Non è un bel periodo per il Toronto e di riflesso le difficoltà coinvolgono anche i protagonisti. I giocatori più attesi degli ultimi mesi, Insigne ( infortunato da poco ) e, stanno avendo tante difficoltà. L'ex calciatore della Juventus, ad esempio, è stato coinvolto in un episodio spiacevole. Nel corso dell'ultima partita di campionato, infatti, l'esterno ...Inevitabile la decisione del direttore di gara di sanzionaree cacciarlo dal campo. Per l'ex Juventus si tratta della prima espulsione in 36 partite con la maglia del Toronto.è stato(era alla sua seconda ammonizione) e poi la squadra è definitivamente crollata. Il Toronto ha totalizzato una sola vittoria nelle ultime 13 partite ufficiali. La squadra ...

Follia Bernardeschi: espulso per una testata a un avversario, il suo Toronto crolla a Orlando TUTTO mercato WEB

Bernardeschi espulsione nel match tra Toronto e Orlando: l'attaccante ha colpito un avversario a palla lontana. E' ...Serata da dimenticare per Toronto e Federico Bernardeschi in MLS: la compagine canadese è stata travolta per 4-0 dalla squadra della Florida, incappando nella quarta sconfitta di fila in campionato. L ...