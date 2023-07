Berlusconi | Pier Silvio | ' mancanza che sento è enorme | è stato un grande papà'

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Cologno Monzese (Mi), 5 lug. (Adnkronos) - "Lache, devo dire la peggiore della vita; man mano che i giorni passano cresce e faccio fatica anche a parlarne". Così, conversando con i giornalisti in occasione della presentazione dei palinsesti tv di Mediaset, ha parlato del padree del vuoto che la sua scomparsa ha provocato. "La, per me, è più dell'uomo e del, non è unacosì forte a livello professionale. E questo, se possibile, rende ancora più onore a mio padre. Io mi sono trovato ad essere completamente travolto dal lavoro e ho avuto una crescita naturale all'interno dell'azienda. La suaè totale, ma sulla ...

'Barbara, che ringrazio personalmente', le parole di Pier Silvio Berlusconi, 'ci aveva chiesto il rinnovo contrattuale con garanzie di avere il prime time per due anni. Ma queste garanzie noi non le diamo più.' "No", non c'è nessuna ipotesi di vendita di Mfe - Mediaset. Lo afferma Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato del gruppo televisivo. "In famiglia non ne abbiamo parlato. Mi ha dato fastidio che con la morte di mio padre ci siano state simili ipotesi." Marina e Pier Silvio al comando Confalonieri, da un punto di vista manageriale, resta uno dei principali riferimenti per Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi.

(Adnkronos) – “Assolutamente no. Io non scendo in politica”. Così, durante la presentazione dei palinsesti tv di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se avesse ...Così Pier Silvio Berlusconi, conversando con i giornalisti in occasione della presentazione dei palinsesti tv di Mediaset, ha parlato del padre Silvio e del vuoto che la sua scomparsa ha provocato.