Berlusconi | aperto il testamento Come viene divisa l' eredità? Fininvest a Marina e Pier Silvio

(Di mercoledì 5 luglio 2023) È statoverso le 11 di mercoledì 5 luglio ildipresso lo studio del notaio Arrigo Roveda in via Mario Pagano a Milano. C'erano però solo...

Il testamento di Berlusconi sarà aperto oggi: convocati i figli. Quello che sappiamo e i nodi da sciogliere Corriere della Sera

Si apre oggi, alla presenza dei figli, il testamento di Silvio Berlusconi. "Non posso dire niente, nè oggi, nè domani, nè mai", dice il notaio Arrigo Roveda, uscendo dal suo studio, in risposta ai gio ...È stato aperto verso le 11 di mercoledì 5 luglio il testamento di Silvio Berlusconi presso lo studio del notaio Arrigo Roveda in via Mario Pagano a Milano. C'erano però ...