Benevento | Nunziante ha firmato fino al 2026

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIlha reso noto che il portiere classe 2007 Alessandrohail suo primo contratto da professionista che lo legherà alla società giallorossaal. Respinte dunque le tante richieste pervenute da altri club per il talento foggiano, tra cui quella della Roma che era arrivata ad offrire cifre importanti per l’estremo difensore del vivaio sannita.vanta già diverse presenze nelle nazionali giovanili under 15 e under 16 ed era finito nel mirino di numerosi osservatori che lo considerano uno dei migliori prospetti del calcio italiano. La dirigenza giallorossa ha deciso di blindarlo senza pensarci su due volte. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Settimana decisiva per il Benevento Calcio per mettere i primi tasselli e le prime ufficialità: dalla formalizzazione e deposito dei contratti di Andreoletti e del suo staff (ufficializzati ieri), di ...