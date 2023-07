Benevento | installati 95 alberi anti inquinamento

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono molto soddisfatto per la decisione assunta in Giunta oggi di installare 95che, secondo l’elenco stilato dalla Regione Campania, hanno alta capacitàpolveri edinquingassosi.Come noto infatti quello delle polveri sottili è un problema che attanaglia la nostra città per una questione morfologica: le stime prevedono che gliche andremo ad installare, in particolari zone della città, potranno catturare 2,8 tonnellate di C02 in vent’anni.Un progetto importante per l’ecosistema die un ulteriore tassello nell’ambito di quella visione di città più verde, più smart e a misura di bambino, con nuovi parchi giochi, nuove giostre inclusive, macchine mangia plastica e infine tssimi ...