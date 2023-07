‘Benevento è una città tranquilla… quando non deve’ | la lettera di un cittadino

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo ladi Carmine, unbeneventano: “La cronaca di ogni giorno è una lunga sequela di fatti violenti. C’è una guerra sanguinosa alle nostre porte quasi in famiglia tra Russi e Ucraini. In Francia, la polizia come in America spara a un diciasettenne e scatena una guerra civile con altri due morti. In Italia sono quotidiani i fatti di violenza: aggressioni, percosse e omicidi scandiscono il succedersi degli eventi. Carnefici e vittime. Le vittime sono quasi sempre i fragili, gli indifesi e soprattutto le donne con violenza consumata dentro e fuori dal proprio perimetro affettivo. Con gli schiamazzi notturni nel Centro Storico e anche in altri luoghi cittadini a parte, Benevento è unatranquilla e i giovani devono andare via in silenzio e per sempre per trovarsi ...