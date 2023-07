Belen Rodriguez rompe il silenzio sul suo addio a Mediaset

Mediaset, Ilary Blasi esenza programmi. Tra i nomi esclusi dai nuovi palinsesti dell'azienda di Piersilvio Berlusconi ci sono quelli di due conduttrici amatissime dal pubblico: Ilary ...Palinsesti Mediaset, Italia 1: tutte le novità della rete Spazio per Italia 1 e la conferma de Le Iene che cambia conduttrice: al posto diarriva Veronica Gentili , per una svolta ...via da Le Iene : la showgirl argentina non sarà più alla conduzione de Le Iene; al suo posto arriva Veronica Gentili che 'ha fatto alla grande il prime time' e ora si va 'verso una ...

Mediaset, i palinsesti 2023: Myrta Merlino a Pomeriggio 5, via Belen Rodriguez, Bianca Berlinguer su Rete 4. T ilmessaggero.it

Per diversi mesi si sono diffuse le voci su un nuovo allontanamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Una nuova crisi nella coppia dopo il ritorno insieme avvenuto in seguito alla relazione de ...Piersilvio Berlusconi ha escluso dai nuovi palinsesti Mediaset alcuni grandi nomi: Belen Rodriguez, Ilary Blasi e Barbara D'Urso senza programmi.