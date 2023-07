Belen Rodriguez | lei e Stefano De Martino “a un passo dall’addio” | indiscrezioni

(Di mercoledì 5 luglio 2023) La storia d’amore diDe, costellata da alti e bassi e tira e molla, è spesso al centro del gossip. Negli ultimi mesi, infatti, si è spesso vociferato che tra i due ci fosse l’ennesima aria di crisi. Sebbene i due protagonisti del gossip non abbiamo mai commentato i rumors, L'articolo

Tra gli esclusi dovrebbero invece esserci Ilary Blasi e Belén: L'isola dei famosi, dopo un'edizione di ascolti deludenti (e troppo trash per i gusti di Pier Silvio), potrebbe fermarsi un ...cambia rete. La showgirl, dopo ben sedici anni, non sarà più a Mediaset . Notizie a riguardo erano già circolate nei giorni scorsi. E oggi, con l'annuncio dei palinsesti da parte di ..., una delle conduttrici più amate dal pubblico televisivo, si trova al centro di voci e indiscrezioni che sconvolgono i suoi fan. In un momento di grandi cambiamenti ...La storia d’amore di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, costellata da alti e bassi e tira e molla, è spesso al centro del gossip. Negli ultimi mesi, infatti, si è spesso vociferato che tra i due ci ...Belen Rodriguez e Stefano De Martino dopo un periodo difficile erano di nuovo vicini all'addio, una vacanza però li ha fatti ritrovare ...