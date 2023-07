Belen Rodriguez commenta il suo addio a Le Iene | frecciatina che non passa inosservata!

Nessuna conduzione de Le Iene per: quello che sembrava soltanto una voce di corridoio è stata confermata con la conferenza stampa organizzata da Mediaset e Pier Silvio Berlusconi per annunciare le novità dei ...Maria De Filippi continuerà a presidiare la rete ammiraglia con Tu sì que vale s, dove arriva in giuria Luciana Littizzetto (ed esce), C'è posta per te, Amici e la novità Temptation ...Tra le tante novità, è arrivato uno stop netto per, fino a poco tempo fa alla conduzione de Le Iene, il programma di inchiesta giornalistica di Italia 1. Al suo posto arriverà ...

Mediaset, i palinsesti 2023: Myrta Merlino a Pomeriggio 5, via Belen Rodriguez, Bianca Berlinguer su Rete 4. T ilmessaggero.it

Belen Rodriguez non tornerà alla conduzione de Le Iene. Vediamo insieme che cosa ha dichiarato sui social dopo l'annuncio ufficiale.Nel palinsesto Mediaset non ci sarà spazio per Belen Rodriguez. La showgirl è uscita alla scoperto sull'argomento.