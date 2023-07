Belen fuori da Mediaset | ecco quanto guadagna oltre la tv | non solo Instagram

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il prossimo autunno televisivo si rivela ricco di sorprese e colpi di scena, dopo i vari addii in Rai, e dopo la clamorosa uscita di scena di Barbara D’Urso dal pomeriggio degli italiani, è tempo di fare le valigie anche perRodriguez; la conduttrice non è stata confermata daal timone de Le Iene e non farà parte...

Ma fa clamore anche l'arrivo, al posto diRodriguez, di una nuova 'iena': la bella Veronica ... La giornalista dovrebbe andare in onda il martedì, facendo slittare 'dal Coro' di Mario ...... 'Centomila volte meglio lei, non parlo di estetica ma proprio di modo di fare', 'E' stata brava e simpatica, a me dispiace', ' A me dispiace tantissimo che abbiate fatto, in questo modo ...PoliticaD'Urso, dentro Berlinguer. Pier Silvio rivoluziona Mediaset Stefano Balassone Chi sale e chi scende Le scelte compiute da Mediaset si muovono in un nuovo orizzonte, da cui traspare la ...

Belen Rodriguez fuori da Tú sí que vales e da Le Iene Novella 2000

Belén Rodriguez ha affidato a Instagram il primo commento dopo la notizia, ufficializzata durante la presentazione dei palinsesti Mediaset ...Veronica Gentili, una carriera da attrice e giornalista d'inchiesta. Chi è la nuova conduttrice a Le Iene, che prende il posto di Belen.