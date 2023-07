Anticipazionitormentata dai ricordi Sheila ha le ore contate Pare proprio di sì, visto che la memoria di" esattamente come previsto da Bridget " sta tornando . Dopo l'...giurerà alla sua nemica di farla marcire in prigione e proprio quando la donna cercherà di ...va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle ore 13.45 .Intantocontinuerà ad avere qualche sprazzo di memoria , che si farà sempre più chiaro e ... Qui la trama completa di. Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali didal 3 ...Scopri tutto quello che bisogna sapere su cosa succede in Beautiful, Steffy si ricorda che è stata Sheila a spararle Le anticipazioni!Le Anticipazioni della puntata di Beautiful che vedremo su Canale5 il 6 luglio 2023, alle ore 13.45, ci rivelano che Steffy comincerà a ricordare nitidamente che Sheila era con lei e Finn nel vicolo.