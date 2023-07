Beautiful Anticipazioni Settimanali dal 10 al 16 luglio | Brooke scopre l’orribile verità su Finn | rimarrai scioccata!

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 5 luglio 2023) La prossima settimana leci riveleranno come andrà a finire la storia tra Steffy e Sheila, e comereagirà alla tragica scoperta. Restate sintonizzati per scoprire tutti i colpi di scena in arrivo!: ledal 10 al 16Ledici rivelano che la prossima settimana, dal 10 al 162023, ci saranno grandi colpi di scena! Steffy mette in atto il suo piano Steffy, dopo aver recuperato la memoria, ha deciso di prendere di petto Sheila, l’assassina di. Prima di chiamare la polizia, la giovane chiede a Taylor di convocare la Dark Lady alla casa sulla scogliera per farla cadere in ...