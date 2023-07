Beach soccer | Qualificazioni Mondiali 2024 | Italia ok all’esordio | Estonia battuta 3-1

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Buona partenza per l’delmaschile nelleai, che si terranno negli Emirati Arabi a febbraio. Gli Azzurri di Del Duca, reduci dall’argento agli European Games di Cracovia, hanno battuto 3-1 l’nella prima giornata del girone delle FIFA Qualifiers che consegneranno a quattro rappresentative europee il pass iridato. Nei prossimi giorni l’completerà il girone contro la Moldova, giàagli European Games, e i padroni di casa dell’Azerbaigian. SportFace.

LaArena gestita dall'Asd Gianimadi Vasto Marina è pronta ad accendere i riflettori per la fase regionale di Serie B di2023, organizzata dal Comitato regionale Lnd Abruzzo. Sono 8 le squadre iscritte che, sabato e domenica - 8 e 9 luglio -si ritroveranno sul lungomare Duca degli Abruzzi di Vasto Marina ...... Alessandro Cannizzaro arbitro di Serie A di Calcio a 5, Mario Melloni osservatore Calcio a 5, Luca Davigo componente della commissione di calcio a 5, Davide Calzone arbitro die Michele ...Al termine degli European Games la delegazione elvetica riuscita a conquistare ben 24 medaglie, raggiungendo il primo posto per una volta nei tuffi e nel, raddoppiando nell'atletica e facendo il tris nel tiro per un totale di 7 ori. Con l'aggiunta di altri 5 argenti e 12 bronzi, la Svizzera si posizionata al 13o posto nella classifica ...

Riprende il Beach Soccer, l'Avis ai ragazzi: "Siate corretti nel campo e nella vita" » Corriere Elorino CorriereElorino

Queste le otto società partecipanti: Agenzia Lemme Vasto, Chiari Dorando, Città di Casalbordino, Città di Chieti, Futsal Vasto, San Vito 83 LND, Tornareccio, Victoria Cross Ortona ...SAN BENEDETTO - L'Happy Car Samb U20 di mister Gianluigi Rossetti è pronta per la Coppa Italia di categoria, con la competizione che si disputerà ...