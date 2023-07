Battiti Live | chi sono i ballerini del programma di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri? Ecco nomi e profili Instagram

... il programma musicale di Italia 1 chiude la prima puntata con 2 milioni di spettatori per il 16,5% di share Italia 1 vince la gara degli ascolti tv il buon esordio di Radio Norba, che ...E' testa a testa tra l'esordio di 'Un cuore due destini' e la ripartenza di '' per la vittoria degli ascolti della prima serata di ieri. La serie di Rai1 ha registrato infatti 2.311.000 telespettatori e il 14,8% di share, mentre lo show di Italia 1 ha ottenuto 2.Estate su Italia 1 significa, che a sua volta è sinonimo di Elisabetta Gregoraci . La showgirl, alla sua settima edizione consecutive, è tornata a viaggiare per la Puglia e a condurre il grande evento musicale ...

Battiti Live, le pagelle: Gregoraci feroce (voto 4), Gabry Ponte re della giostra (voto 9) Corriere della Sera

Ascolti tv ieri martedì 4 luglio 2023: vince Battiti Live su Italia Uno che supera Un Cuore Due Destini in onda su Rai Uno, male invece su Canale 5 Una mamma all'improvviso 2.La conduttrice sbarca a Sanremo 2024 “E’ il sogno di tutti” Ieri sera è iniziata la grande avventura di Battiti Live sul piccolo ...