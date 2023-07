Basket | la Spagna non potrà contare sulla sua stella ai Mondiali 2023 | Lorenzo Brown dà forfait

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Pessima notizia per lacampione d’Europa in carica, che dovrà fare a meno della suain occasione dei prossimi Campionatidimaschile, in programma dal 25 agosto al 10 settembre tra Giappone, Filippine e Indonesia. Il giocatore del Maccabi Tel Aviv lo ha annunciato ieri tramite i social, spiegando i motivi di questa decisione. “Purtroppo non potrò partecipare con i miei fratelli della nazionale spagnola aidi quest’anno. Nella corsa alla medaglia d’oro europea del 2022 ho riportato un infortunio che non ha mai avuto il tempo di guarire completamente, avendo dovuto iniziare subito a prepararmi per la stagione di Eurolega. Ho incontrato tre diversi specialisti e mi hanno detto che il riposo e i ...