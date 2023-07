Basket | Fontecchio | “Voglio una lunga carriera in Nba Banchero? Non perdiamo nulla”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il bilancio della prima stagione in NBA di Simonenon può che essere positivo. Il cestista italiano degli Utah Jazz, pur non avendo trovato tantissimo spazio, si è infatti tolto soddisfazioni importanti: “Contro gli Houston Rockets, quando ho segnato i miei primi punti, ho capito che il sogno era finalmente reale. In quel momento l’unica cosa che mi sono detto è ‘Goditelo’ – ha dichiarato a Sky Sport – Il mio obiettivo è avere unain Nba, ma se dovessi tornare in Europa a breve non sarebbe una bocciatura, come i dimostrano i successi due giocatori come Melli e Datome“. Nella testa del cestista abruzzese, però, ora ci sono i Mondiali con l’Italia: “Uno dei punti di forza del gruppo è l’umiltà e non dobbiamo perderla. Abbiamo molta esperienza e sappiamo come giocare determinate gare, perciò con i nostri ...