(Di mercoledì 5 luglio 2023) Si stanno disputando oggi gli ottavi di finale deglidi18 e l’era impegnata contro. E le azzurrine di coach Giovanni Lucchesi devono dire addio al torneo dopo aver guidato per oltre tre quarti della partita. Ma nella ripresa l’si spegne ee vince. Avvio con ritmi molto lenti e squadre che faticano ad andare a segno, anche se la sblocca l’e poi Virginia Tempia trova la prima tripla per il 5-2 azzurro. Insegue, che però con una tripla dopo circa 3 minuti torna sotto nel punteggio e poi passa avanti. È bloccata la squadra azzurra e avversarie che allungano sul +3, prima che Piatti trovi nuovamente il canestro per ...

... il grande libro del destino del, l'aveva dato già lo scorso 29 maggio in occasione della gara d'esordio alle fasi finali del tricolore under 17di Pordenone, kermesse poi trionfale ...3 EUROPEI con, pallavolo ed equitazione: hanno inaugurato il ciclo di eventi le ragazze della Nazionaledi pallacanestro, impegnate a giugno con il FIBA Women's Eurobasket . Il ...Questo bundle include il, la Serie C, l'UFC, il calcioe molto altro. Tutto con la qualità streaming che solo questo servizio ti offre. - - > DAZN e Tour de France: come seguire ...

Basket femminile, Europei Under 18: tracollo Italia, l’Ungheria rimonta ed elimina le azzurre OA Sport

La Givova Scafati ufficializza il completamento dello staff tecnico per la prossima stagione agonistica 2023/2024. Si ripartirà, come preannunciato da tempo, da coach Stefano “Pino” Sacripanti che, do ...Giornata di presentazione in casa virtussina, il nuovo Head Coach della Virtus Segafredo Pierre Vincent femminile ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni ufficiali del ...