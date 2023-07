Barletta | tragedia al campo estivo | bambino di 6 anni annega in mare mentre gioca con gli amici

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Undi 6è morto questa mattina neldi Margherita di Savoia, in provincia di-Andria-Trani. Secondo le prime informazioni sarebbeto probabilmente a seguito di un malore. Il piccolo, residente a Trinitapoli, si trovava a Margherita per un. Al momento del malore e dell’mento era in acqua. Inutili i soccorsi del 118. Il bimboto, che avrebbe compiuto 7il 21 luglio, era nato a Cerignola (Foggia) ma risiedeva a Canosa di Puglia. Sul posto oltre al personale del 118 è intervenuto un equipaggio dell’elisoccorso. Sul luogo dell’incidente è arrivato il pm della procura di Foggia e il medico legale., lanel ...