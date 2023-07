Barcellona | UFFICIALE un altro colpo | ecco Inigo Martinez

DOMENICA 2 LUGLIO 21.30 - Il presidente del, Joan Laporta , ha confermato in un'... 16.30 -l'arrivo al Liverpool dell'ungherese Szoboszlai dal Lipsia ( QUI la notizia ) 14.52 - Il ......di agosto fino alla vittoria in casa contro il. Dal trionfo in Supercoppa Italiana nel derby contro il Milan alla finale di Coppa Italia vinta contro la Fiorentina. Sul portale...... film che è un manifesto contro tutte le dittature, c'è quella scena in cui l'di polizia ... Nel mondo dello sport ha investito ben 565 milioni di euro tra Real Madrid e. Legends , ...

Secondo colpo del Barcellona: ufficiale Inigo Martinez Goal.com

Dopo l'acquisto di Gundogan a parametro zero al Barcellona arriva anche Inigo Martinez, ex difensore dell'Athletic.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...