Barbie | in Vietnam il film è stato bandito | ecco perché

(Di mercoledì 5 luglio 2023), ildi Greta Gerwig, èina causa di una sequenza in cui si vede una mappa con la Linea dei Nove Tratti. Un confine geografico, tracciato dal governo della Repubblica Popolare Cinese, che racchiude atolli e isole che si affacciano sul Mar Cinese Meridionale. Filippine,appunto, Brunei e Malaysia contestano da tempo la decisione della Cina di rivendicare quelle terre. E nel 2016, grazie a un ricorso delle Filippine, un tribunale internazionale aveva dichiarato non valida la Linea dei Nove Tratti. Disconoscendo di fatto la sovranità cinese sui territori. Che comprendono le Isole Paracelso, le Isole Spratly, l’isola Pratas, il banco Macclesfield e la Secca di Scarborough. Per questo motivo, nel Paese del sud-est asiatico il pubblico non potrà ...