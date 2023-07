Barbara D' Urso torna a parlare di uno spiacevole episodio | Sono stata chiamata “tro** dall' account QuiMediaset

C'è chi entra . Bianca Berlinguer, Checco Zalone, Myrta Merlino e Luciana Littizzetto. C'è chi esce . FuoriD', uno stop per Belen Rodriguez, in stand by Ilary Blasi . Se non si può parlare di rivoluzione, certamente di un cambiamento importante. Mediaset ha svelato alla stampa i palinsesti 2023/...Altra grande novità è Pomeriggio 5 che passa daD'a Myrta Merlino. Che cosa cambierà 'Innanzitutto devo ringraziareD'per tutto quello che ha fatto, la grande ...d'non sarà più al timone di Pomeriggio 5 . Una notizia inaspettata , ufficializzata da Mediaset tramite un comunicato stampa, che ha spiazzato tutti e che è stata commentata anche dall' ...Barbara D'Urso nella sua intervista a cuore aperto a Repubblica, è tornata a parlare di un Tweet velenosissimo contro di lei e la collega e amica Mara Venier.Poco fa il quotidiano La Repubblica ha pubblicato un’intervista fatta a Barbara D’Urso . La nota conduttrice, qualche giorno fa, è stata silurata dalla dirigenza Mediaset. Non condurrà più Pomeriggio ...