Barbara D' Urso svela finalmente il segreto | Ecco cosa è successo a Mediaset

Leggi su oggi-notizie

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Oggi NotizieD', intervistata da Repubblica, ha rivelato la sua reazione alla chiusura di Pomeriggio 5 da parte di. La conduttrice ha dichiarato di non essere stata coinvolta nella decisione e di rimanere delusa per non essere stata in grado di salutare il suo pubblico. Inoltre, ha risposto alle critiche sul contenuto "trash" del suo programma, difendendo la sua carriera e affermando di aver sempre condotto il programma con professionalità e impegno. per scoprire di più sulle sue dichiarazioni. Diparliamo in questo articolo...D'la verità sulla chiusura di Pomeriggio 5 La conduttrice non è stata informata della decisione Non le è stato permesso di salutare il pubblicoha preso una decisione ...