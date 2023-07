Barbara d’Urso spara a zero contro Mediaset | arriva la replica di Pier Silvio Berlusconi

(Di mercoledì 5 luglio 2023) E’ scoppiato un vero e proprio putiferio ora cheha rotto il silenzio dopo l’addio a Pomeriggio Cinque. Un comportamento inammissibile per la conduttrice, la quale si è detta molto addolorata per il comunicato emerso a sua insaputa. Con un’intervista a La Repubblica, la campana hato ae adesso èta ladi, il quale ha spiegato le richieste della conduttrice per rinnovare il contratto.: l’intervista per La Repubblica Quando è spuntato il comunicato dell’addio dida Pomeriggio Cinque il web è letteralmente esploso. A chi si ...

Dopo 15 lunghi anni al timone di Pomeriggio 5 ,dice addio a Mediaset . A confermare le voci che si rincorrevano già da alcuni giorni, è stato Pier Silvio Berlusconi che, in occasione del lancio dei palinsesti Mediaset 2023 - 2024 , ...Due new entry nei palinsesti Mediaset: Myrta Merlino, che condurrà Pomeriggio 5 al posto di, e Bianca Berlinguer a cui invece sono destinati due programmi su Rete 4, uno in prima serata forse il martedì e poi un talk in access prime time, la fascia occupata solitamente da ...Via, Belen Rodriguez e forse anche Ilary Blasi. Dentro Bianca Berlinguer e Myrta Merlino. Non sono operazioni che si compiono alla vigilia di una possibile cessione. Boom azioni ...