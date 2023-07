Barbara d' Urso smaschera Mediaset | «Lasciata a casa senza preavviso»

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ha tanto dolore, sgomento e rabbiad'dopo la decisione di Pier Silvio Berlusconi di rimuoverla da Pomeriggio 5 che ha condotto per 15 anni. Nel giorno della diffusione dei nuovi palinsesti2023-2024, la conduttrice ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica nella quale ha dichiarato di essere stataalcun: "La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d'accordo nella decisione: 'Canale 5 eD'hanno concordato che dalla prossima stagione l'artista non condurrà più Pomeriggio 5'. Io non ho concordato niente" La presentatrice ha riavvolto il nastro partendo dalla metà del ...