Barbara d’Urso silurata dall’azienda Mediaset senza motivo? Il duro sfogo della conduttrice

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Da qualche tempo si era capito che aqualcosa non andava tra l’azienda e, la quale però con la sua grande professionalità, ha accettato tutti i cambiamenti imposti dai vertici. Ma negli ultimi tempi le cose sono cambiate e improvvisamente a Carmelita è stato tolto Pomeriggio 5 che in ogni caso è una sua creatura e che portava avanti ormai da tantissimi anni, portando a casa sempre ottimi ascolti e indici di share. Dopo essere stata messa in panchina,ha voluto raccontare al suo pubblico come sono davvero andate le cose, pubblicando un post sul suo profilo Instragram.taglia i programmiè da anni alla guida di trasmissioni di punta delle reti, ...

Due new entry nei palinsesti Mediaset: Myrta Merlino, che condurrà Pomeriggio 5 al posto di, e Bianca Berlinguer a cui invece sono destinati due programmi su Rete 4, uno in prima serata forse il martedì e poi un talk in access prime time, la fascia occupata solitamente da ...Via, Belen Rodriguez e forse anche Ilary Blasi. Dentro Bianca Berlinguer e Myrta Merlino. Non sono operazioni che si compiono alla vigilia di una possibile cessione. Boom azioni ...In queste settimane, all'interno di Mediaset si sono prodotti importanti cambiamenti, come l'allontanamento didalla conduzione di Pomeriggio 5, a cui potrebbero seguire altre ...