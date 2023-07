Barbara d’Urso | “Rabbia e dolore | ora dico la verità | lasciata a casa senza preavviso”

(Di mercoledì 5 luglio 2023)oggi ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera che ha titolato: “Sono stataalcun“. “Il sentimento dominante? Il, unito allo sgomento e alla. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo con la decisione. Io non ho concordato niente”. Ha dichiarato al Corriere della Sera facendo riferimento proprio alle parole del comunicato stampa diramato da Mediaset che recita: “Canale 5 ehanno concordato che dalla prossima stagione televisiva l’artista non condurrà più Pomeriggio Cinque“. La conduttrice ha poi continuato: “Voglio dire la ...

La pagina Wikipedia di Pomeriggio Cinque ha ancora la dicitura "2008 in produzione", ma quella che abbiamo visto terminare un mese fa è stata l'ultima edizione. Con i saluti finali didello scorso 3 giugno si è chiusa per sempre la trasmissione. In quel momentoche non era ancora a conoscenza del suo destino aveva salutato i telespettatori della ...... la storica conduttrice di Cartabianca approderà al timone di Stasera Italia , lo spazio quotidiano in access prime time che prima era occupato daPalombelli. Non solo, l'opera di ...Dopo l addio dia Mediaset, Vladimir Luxuria ha lasciato trapelare alcune ...