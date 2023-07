Barbara d’Urso | ‘rabbia e dolore’ dopo l’addio a Mediaset | “Mi hanno lasciata a casa in pochi giorni Modi inaccettabili che mi hanno ferita profondamente”

(Di mercoledì 5 luglio 2023)fa attraverso un comunicato stampa,ha annunciato chenon sarà più la conduttrice di Pomeriggio 5. Al suo posto, salvo smentite, Myrta Merlino, reduce dala La 7. Stando a quanto comunicato dalla rete del Biscione, la decisione di lasciare il programma pomeridiano sarebbe stata presa di comune accordo. Tuttavia, stando a quanto raccontato dalla stessanel corso di una lunga intervista su La Repubblica, la verità sarebbe un’altra: dolorosa e piena di rabbia. Sulle pagine del noto quotidiano, laha confessato un’altra realtà, che nulla ha a che vedere con le parole del comunicato stampa: Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non ...

Corinne Cléry e il suo pensiero sulla vicenda diResta poi impossibile non parlare del caso legato a. Nei giorni scorsi la conduttrice napoletana, con un comunicato ...L'addio didalla conduzione di ' Pomeriggio Cinque ' è stata una notizia arrivata un po' a sorpresa. Difatti, nonostante la notizia circolasse già da alcune settimane, la maggior parte dei ...Sta facendo molto rumore l' addio dia Mediaset , una decisione che è stata una vera doccia fredda per la conduttrice anche per le modalità con le quali è stata messa alla porta. Dopo tante dicerie e voci di corridoio la'...