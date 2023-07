Barbara D' Urso | Naike Rivelli | ' Voi sicuramente non la vedrete a Pomeriggio 5 | io purtroppo la vedrò in tribunale'

Meno a quelli che più non ci lavorano comeD'. "Voleva la garanzia di una prima serata " spiega Pier Silvio - ma senza un progetto concreto e di valore non potevano darla". Un calcio alla ...Con l'ultima edizione presentata daD'fino al 3 giugno scorso si è concluso Pomeriggio 5 sicuramente per come gli spettatori hanno conosciuto il programma fino a oggi. La conduttrice dovrebbe essere rimpiazzata da Myrta ...La partenza diD'da Mediaset ha creato onde d'urto nel panorama televisivo italiano. Dopo aver rivelato dettagli rilevanti in un'intervista con La Repubblica, l'amata conduttrice ha scosso ...

Alessandra Viero potrebbe prendere il posto di Barbara d'Urso a Canale 5 Vanity Fair Italia

A seguito di alcune offese, poi eliminate, ricevute contro di lei e Mara Venier, Barbara d'Urso commenta e dice cosa ne pensa ...Myrta Merlino al posto di Barbara d'Urso Non proprio. Nelle ultime ore ha fatto parecchio rumore la decisione di Mediaset di mettere fuori gioco dopo 15 anni la… Leggi ...