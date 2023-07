Barbara D’Urso licenziata da Mediaset va a Ballando con le Stelle? Ecco la verità e la reazione di Selvaggia Lucarelli

ha rotto il silenzio e ha raccontato la sua verità in un'intervista bomba su Repubblica, durante la quale si scaglia contro l'azienda in cui ha lavorato per tanti anni. Sono passati ...La notizia è arrivata all'improvviso, lasciando il pubblico senza parole: Mediaset ha deciso di liberarsi di, annunciando che non condurrà più Pomeriggio Cinque . Una decisione, questa, che l'azienda di Piersilvio Berlusconi ha preso senza prima consultare la diretta interessata, che sembra ...Corinne Cléry e il suo pensiero sulla vicenda diResta poi impossibile non parlare del caso legato a. Nei giorni scorsi la conduttrice napoletana, con un comunicato ...

Barbara D’Urso: “La sentenza di Pier Silvio, lasciata a casa in pochi giorni senza alcun preavviso” la Repubblica