Barbara D’Urso furiosa contro Mediaset | “Provo dolore e rabbia”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) A pochi giorni dalla diffusione del comunicato diin cui annunciava l'addio di Barbaa Pomeriggio Cinque, la conduttrice napoletana rompe il silenzio e chiarisce di non aver "concordato proprio niente" con i vertici dell'azienda e in particolare con Pier Silvio Berlusconi. In un'intervista

Due new entry nei palinsesti Mediaset: Myrta Merlino, che condurrà Pomeriggio 5 al posto di, e Bianca Berlinguer a cui invece sono destinati due programmi su Rete 4, uno in prima serata forse il martedì e poi un talk in access prime time, la fascia occupata solitamente da ...Via, Belen Rodriguez e forse anche Ilary Blasi. Dentro Bianca Berlinguer e Myrta Merlino. Non sono operazioni che si compiono alla vigilia di una possibile cessione. Boom azioni ...In queste settimane, all'interno di Mediaset si sono prodotti importanti cambiamenti, come l'allontanamento didalla conduzione di Pomeriggio 5, a cui potrebbero seguire altre ...