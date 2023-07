Barbara D’Urso furiosa con Pier Silvio | “Non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico”

Nell'intervista concessa a La Repubblica nella qualeha raccontato tutta la sua verità sull'addio a Mediaset , la nota conduttrice ha parlato anche di uno spiacevole episodio legato all'azienda, nel corso di una puntata di Domenica In lo ...C'è chi entra . Bianca Berlinguer, Checco Zalone, Myrta Merlino e Luciana Littizzetto. C'è chi esce . Fuori, uno stop per Belen Rodriguez, in stand by Ilary Blasi . Se non si può parlare di rivoluzione, certamente di un cambiamento importante. Mediaset ha svelato alla stampa i palinsesti 2023/...... sarà la giornalista Myrta Merlino a prendere il posto dialla conduzione di Pomeriggio 5 . Si tratta di una vera e propria rivoluzione della Rete del Biscione che pare voglia ...