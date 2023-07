Barbara d' Urso fuori da Mediaset | Pier Silvio Berlusconi | «Le farà bene»

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Dopo la notizia dellauscita da Pomeriggio 5, arrivata con un comunicato ufficiale,d'ha tuonato controportando a conoscenza di non aver concordato nulla con i Vertici e di non essere mai stata messa al corrente di questo cambio di rotta. La conduttrice ha ricostruito quanto successo negli ultimi mesi che hanno portato alla fine della sua era su Canale 5. Una carriera lunga, piena, troppo volte giudicata anche in malo modo, ma anche con ascolti tv decisamente soddisfacenti (per gran parte dei suoi programmi condotti in più di vent'anni): l'ex padrona di casa del pomeriggio della rete ammiraglia del Biscione (sostituita con Myrta Merlino da settembre 2023) è diventata uno dei volti più noti della televisione italiana a prescindere della rete di appartenenza. Durante la presentazione dei ...